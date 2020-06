Centocelle, un altro rogo: in fiamme una palestra di 700 metri quadrati. “La città ci sostenga”. Sopralluogo di Raggi

Incendio alle 3.20 di questa notte all’interno di una palestra di 700 metri quadrati in via Valmontone 16, in zona Centocelle, a Roma.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e la polizia scientifica. Sono state sequestrate due taniche di benzina. Un rogo “sicuramente doloso, abbiamo ritrovato due cartoni e una pietra utilizzata, secondo me, per rompere uno dei vetri e poi gettare del liquido infiammabile”, spiega Marco C., uno dei titolari dell’ associazione sportiva che gestisce la palestra e che di mestiere fa il poliziotto.



“Avevamo aperto a settembre 2018, la palestra si chiama Haka come omaggio alla forza tranquilla dei rugbisti e cercavamo di levare i ragazzini dalla strada. Ma ci hanno dato fuoco, non capiamo a chi possiamo aver dato fastidio” racconta tra rabbia e dispiacere Marco, che aggiunge: “Avere un sostegno delle istituzioni in questo momento sarebbe importante almeno dal punto di vista morale. Non vogliamo denaro. Spero che la sindaca, il presidente del municipio e le istituzioni tutte si rendano conto di quello che è accaduto e sta accadendo qui”. E Virginia Raggi si è recata sul luogo dell’ennesimo incendio: “Non abbassate la testa, noi ci siamo, diteci di cosa avete bisogno”.

Nei mesi scorsi sempre in zona Centocelle erano stati dati alle fiamme altri locali, il primo tra i quali, divenuto un simbolo, la “Pecora Elettrica”, caffetteria e libreria di via dei Ginepri, incendiata per ben due volte lo scorso anno, la prima volta il 25 aprile e la seconda volta il 5 novembre dopochè erano stati fatti i lavori di ristrutturazione e l’attività era pronta alla riapertura.

(La Repubblica)