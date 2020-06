Coronavirus – la situazione nel lazio: comunicati dell’unità di crisi e della regione

l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunica:

‘PER FOCOLAIO A IRCCS SAN RAFFAELE PISANA GIA’ EFFETTUATI OLTRE 2.300 TAMPONI’

A FINE GESTIONE SI PREVEDONO OLTRE 3.000 TRA TAMPONI E TEST SIEROLOGICI

“Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi, di cui 1.168 effettuati nei drive-in e 1.164 effettuati nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 unità tra operatori e pazienti. Alla fine per la gestione di questo focolaio si prevede di effettuare oltre 3.000 tra tamponi e test sierologici. All’interno della struttura, al momento, non vi sono casi positivi”.

‘DUE CASI A POLICLINICO UMBERTO I COLLEGATI A LINK SAN RAFFAELE PISANA, REPARTO IN SICUREZZA’

“Sono due i casi comunicati dall’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana che arriva così ad un totale di 70 casi. Si tratta di un infermiere collegato per un link famigliare al focolaio e un paziente risultato anch’esso positivo. Si stanno eseguendo i test su tutti gli operatori e i pazienti del reparto di malattie infettive che è in sicurezza”.

Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi COVD-19 della Regione Lazio.

– – – – – – –

REGIONE LAZIO:

#Coronavirus: Sono 2566 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 2151 sono in isolamento domiciliare, 368 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 47 sono ricoverati in terapia intensiva. 770 sono i pazienti deceduti e 4533 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7869 casi

– – – – – – –

La regione Lazio ha comunicato che non vi sono oggi nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della ASL Roma 4.

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 722 persone e sono stati effettuati 13220 tamponi. Al personale sanitario dell’intera Asl è stata effettuata la percentuale del 85,79%di tamponi sul totale del personale sanitario.

Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni: (si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi):

Bracciano: 1 positivo

Canale M: 1 positivo

Cerveteri : 2 positivi

Civitavecchia : 4 positivi

Fiano R: 3 positivi

Morlupo : 3 positivi (trattasi dei positivi RSA Flaminia)

Riano: 1 positivo

Santa Marinella : 1 positivo

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.