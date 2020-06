Esponente della Lega posta l’ingresso di Auschwitz come fosse una scuola: è polemica

Poi le scuse. Claudio Ticci è consigliere comunale a Borgo San Lorenzo e ha pubblicato l’immagine su Facebook con la scritta: “La scuola secondo questo governo…”. Fiano: “Come può un Partito permettersi di farsi rappresentare da costui?”

La scritta dell’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau trasformata da “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi) a “La scuola educa alla libertà”.

E poi un’altra frase in tedesco, “Schule macht Frei” accompagnata dalla traduzione in italiano “La scuola Libera”. E’ l’immagine pubblicata ieri da Claudio Ticci, un consigliere comunale della Lega di Borgo San Lorenzo, comune nel Fiorentino, in un post su Facebook per esprimere il dissenso sulle misure che il governo potrebbe adottare per il ritorno dei ragazzi in aula a settembre, dopo i mesi di emergenza coronavirus.

Ventiquattr’ore dopo le scuse.

“La scuola secondo questo Governo… Pd+ 5stelle+ Leu+ Italia Viva # andatevene a casa, # vergognatevi. Il plexiglass ce lo avete al posto dei neuroni o nelle vostre poltrone”, il messaggio con cui il consigliere leghista ha accompagnato la foto. Un post che ha subito scatenato non poche polemiche.

(La Repubblica)