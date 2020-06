Istituto Corrado Melone: giornata dell’inclusione, manifestazione on line coinvolgente tutti i ragazzi, soprattutto diversabili

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, dall’Istituto Corrado Melone

L’arte come un filo invisibile che lega, unisce, include. Partendo dal talento e dalla capacità espressiva delle sue alunne e dei suoi alunni, l’Istituto Corrado Melone ha voluto dare un tocco di magia alla “Giornata dell’Inclusione”, organizzata per il secondo anno consecutivo e prevista per il 10 giugno prossimo, con la pubblicazione delle opere degli alunni sulla pagina Facebook della scuola. L’arte in tutte le sue forme e declinazioni accompagnerà dunque le classi dei tre ordini di scuola che parteciperanno all’iniziativa in un viaggio affascinante che ha come obiettivo quello di valorizzare i caratteri distintivi di ognuno, rendendoli parte di un tutto fatto di crescita e condivisione.

Dopo il successo della Giornata dell’Inclusione organizzata lo scorso anno e dedicata allo sport e all’attività motoria, che ha visto grande partecipazione alle iniziative proposte a scuola, quest’anno l’Istituto Melone ha voluto lasciare che l’arte travolgesse tutti con la sua bellezza, come solo questa alta forma di espressione dell’animo umano sa fare, unendo, anche a distanza, in un unico meraviglioso abbraccio.

Claudia Falanga