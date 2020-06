BRACCIANO, UFFICIO POSTALE: CONTINUANO LE FILE INSOSTENIBILI DI CITTADINI

La situazione all’ufficio postale di Bracciano è diventata insostenibile: questa mattina ancora caos, con una – purtroppo – dimostrazione di grande inefficienza del servizio e gravi rischi per la sicurezza degli utenti.

Già il 26 Maggio pubblicammo un articolo, a firma di Cinzia Orlandi e che riportiamo qui sotto, in cui si evidenziavano disfunzioni gravi nonostante un esposto del Sindaco; da allora nulla è cambiato, anzi i problemi si sono acuiti.

Chiediamo ai responsabili del servizio postale di intervenire con urgenza, non solo per evitare inutili e pesanti disagi ai cittadini, ma specialmente per assicurare condizioni di sicurezza per la salute di tutti: esigenza quanto mai stringente in questo periodo di “riapertura”, nel quale assistiamo anche ad un certo allentamento dell’attenzione da parte di molti.

Rivolgiamo l’invito al Sindaco perchè intervenga, pur nella consapevolezza di quelle che sono le sue competenze, con azioni decise che possono andare da forme di “moral suasion” ad inrterventi più radicali in virtù della sua responsabilità di garante della salute pubblica.

(L’Agone)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

articolo pubblicato il 26 Maggio

Nonostante il recente esposto presentato dal sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, continuano a crearsi file insostenibili fuori dall’ufficio postale.

I cittadini, con ogni condizione meteorologica ed in ogni condizione fisica, sono costrette a sostare ore in piedi in mezzo alla strada, la fila inizia dall’esterno dell’ufficio postale fino a via XX Settembre.

I cittadini educatamente e silenziosamente attendono il loro turno, sopportando un ingiustificato disagio, causato dalla chiusura dello sportello di Bracciano Nuova, dalla riduzione dell’orario di servizio alla sola mattinata ed al fatto che siano operativi in via Cavour solo un massimo di tre sportelli.

Cinzia Orlandi