Vademecum di Amministrazione Comunale e Polizia Locale di Bracciano per difendere gli anziani da truffe e raggiri.

A Bracciano oltre il 20% della popolazione supera i 65 anni e proprio anziani e persone più fragili sono le più esposte all’aumento di reati, conseguenza della crisi indotta dalla pandemia che ha colpito il Paese.

Così il Comando di Polizia Intercomunale e l’Amministrazione Comunale di Bracciano hanno elaborato un vademecum per arginare possibili truffe.

Il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, ed il Comandante della Polizia Locale, Claudio Pierangelini, innanzitutto, mettono in guardia da visite sospette al proprio domicilio: “Se arriva personale dicendo di dover effettuare il tampone, verificare contatori, sanificare l’appartamento, ma non ne siete stati informati, esigete il tesserino di riconoscimento con un numero di telefono per verificare la regolarità della visita. In caso di dubbi o resistenze chiare la Polizia Locale o le Forze dell’Ordine, che interverranno, tempestivamente, ma non aprite a nessuno che non conoscete”.

Buona norma poi​ “è svuotare regolarmente la cassetta della posta per non dare la sensazione che l’appartamento sia disabitato. Collaborate con i vicini per controllare eventuali nuovi personaggi che frequentano il palazzo. Rincasando se la porta è aperta o socchiusa chiamate immediatamente le FF.O. senza entrare”. Viceversa suggerisce il Comandante Pierangelini quando si esce: “Evitate posti troppo isolati, quando camminate, per evitare scippi, non portate borse o borselli nel lato del transito dei veicoli. Uscite sempre ad orari diversi e nelle ore più frequentate”.

Altre accortezze suggerite dal Comandante riguardano spesa e modalità di pagamento “non abbiate valori o soldi oltre il necessario, preferite pagare con il bancomat, di cui non si deve dare il codice a nessuno; prelevando allo sportello digitate il codice, senza essere visti da occhi indiscreti”. Infine se si chiama un un numero di emergenza va dato immediatamente: l’indirizzo completo per l’intervento; il motivo della chiamata e se devono intervenire anche ambulanza o vigili del fuoco.

I cittadini in difficoltà possono rivolgersi al 112 Numero unico di Emergenza, allo 06/99841130 Stazione Carabinieri ed allo 06/99816274 del Comando Polizia Locale

Cinzia Orlandi