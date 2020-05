Cerveteri, Stagione Estiva 2020: pubblicata l’ordinanza. Pascucci: “Tutte le spiagge libere saranno aperte e gratuite

Il Primo Cittadino oggi in diretta social illustrerà il piano di sicurezza della stagione balneare di Cerveteri

“Domani, venerdì 29 maggio 2020, si apre ufficialmente la stagione balneare. Sarà chiaramente un’estate diversa dal normale, ma abbiamo lavorato per garantire ai cittadini e ai turisti la fruizione gratuita e in sicurezza delle nostre spiagge. Insieme ai gestori degli stabilimenti, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Regione Lazio e alla Capitaneria di Porto, abbiamo studiato un piano di sicurezza nel pieno rispetto delle normative. Questa mattina è stata pubblicata l’Ordinanza Balneare relativa l’anno 2020 e già da alcuni giorni stanno continuando in maniera serrata le attività in spiaggia per far sì che la stagione estiva possa svolgersi al meglio. Oggi, alle ore 17:30 in diretta sui miei canali social spiegherò dettagliatamente il lavoro che stiamo portando avanti”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che proprio oggi ha firmato e pubblicato l’Ordinanza Balneare 2020.

“Così come in ogni settore sono previste delle particolari regole da rispettare – ha detto il Sindaco Pascucci – è fondamentale, anche in spiaggia, rispettare le indicazioni sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento. Per questo, abbiamo predisposto un dettagliato piano di sicurezza e contingentamento degli ingressi nelle spiagge libere, prevedendo la presenza di apposito personale specializzato e di una dettagliata cartellonistica informativa che indicherà ai bagnanti i comportamenti da adottare. Saranno giorni complessi, ma se rispetteremo tutte le regole riusciremo ugualmente a vivere il nostro mare. È imprescindibile però la collaborazione e il senso civico di tutti. Oltre alle norme principali legate al codice della balneazione, fondamentale sarà quest’anno garantire ed assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 4 metri tra gli ombrelloni e di 1 metro tra le persone, evitando ogni forma di assembramento sia in spiaggia che in acqua. e rispettando le regole generali di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al distanziamento interpersonale, all’uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali. Ricordo inoltre che in accordo con l’ordinanza regionale, la balneazione sarà consentita soltanto dalle ore 09:00 alle ore 19:00”

“Con l’occasione – conclude Pascucci – ringrazio tutti i soggetti che in questi giorni stanno lavorando per far sì che nessun aspetto venga tralasciato, la nostra Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, l’Assessore alla Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio Lorenzo Croci, l’ASSOBALNEARI e tutti i gestori degli Stabilimenti, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine tutte ed in particolar modo la Capitaneria di Porto e l’Ufficio Locale Marittimo di Ladipoli, sempre disponibili e attenti nel seguire tutto ciò che riguarda il nostro territorio. Infine un ringraziamento ancor più grande va alla Regione Lazio e in particolare all’Assessore allo Sviluppo Economico Paolo Orneli, per la sensibilità e la prontezza con le quali hanno immediatamente stanziato fondi in favore dei Comuni, indispensabili in questa fase di così delicata”.

L’ordinanza completa è pubblicata sull’albo pretorio del sito www.comune.cerveteri.rm.it