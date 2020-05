La via Clodia negli studi topografici dell’Ager Foroclodiense – conferenza domenica 7 giugno ore 18

INVITO DELL’ ASSOCIAZIONE FORUM CLODII

L’Associazione Forum Clodii, in collaborazione con l’Associazione ECHA, è lieta di invitarLa alla conferenza su piattaforma Zoom, tenuta dal Dott. Michele Magazzù, ricercatore e collaboratore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre:

La via Clodia negli studi topografici dell’Ager Foroclodiense

QUANDO:

Domenica 7 Giugno 2020, ore 18.00

Si prega di connettersi dalle ore 17.55 in poi.

PER COLLEGARSI:

Per collegarsi, serve un computer connesso a internet oppure un telefono, tablet, iphone.

Aprire questa email e fare click sul link della applicazione Zoom qui in basso e seguire le istruzioni. La connessione richiede circa un minuto:



https://us02web.zoom.us/j/86766685909



Ci si può anche connettere in solo audio, chiamando il numero +39 069 480 6488

ed inserendo : Meeting ID: 86766685909 seguito da #

SI POTRANNO FARE DOMANDE?

Per motivi di sicurezza informatica, l’audio dei partecipanti sarà disabilitato e non sarà possibile intervenire durante la presentazione. Per eventuali domande durante la conferenza, si potrà utilizzare la funzione CHAT. Alla fine della presentazione, il gestore potrà attivare l’audio per domande dal vivo.

IN CASO DI DISCONNESSIONE

Le linee dati sono particolarmente trafficate in questo periodo. È possibile che sia il relatore che i partecipanti possano perdere temporaneamente la connessione. Si consiglia di rimanere in attesa: l’applicazione Zoom cercherà di riconnettersi alla conferenza in maniera automatica.