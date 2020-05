Coronavirus, Cts: ‘No’ all’ultimo giorno di scuola in classe

Gli esperti sono contrari al rientro a scuola per la fine dell’anno scolastico

Il Comitato tecnico scientifico ha deliberato negativamente sulla possibilità di riaprire le scuole per l’ultimo giorno dell’anno scolastico. E’ quanto apprende l’ANSA. Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, avrebbe spiegato che ieri pomeriggio tutti i componenti del Comitato hanno deliberato negativamente sulla possibilità di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno scolastico in classe.

“Se il Comitato tecnico scientifico non ritiene sia abbastanza sicuro fare incontrare gli studenti delle classi terminali in piccoli gruppi nelle scuole, lavoreremo con gli enti locali e i territori per consentire di farlo all’aperto o in altri luoghi che possano essere adatti”. Lo dice all’ANSA la viceministra Anna Ascani che aveva avanzato la proposta. “Tutto questo andrà fatto in sicurezza, su base volontaria per studenti e famiglie e tutelando la responsabilità di ciascuno. Individueremo spazi e modalità idonee”.

(Ansa)