Vaticano, Papa Francesco incontra Zingaretti

Il governatore del Lazio: “Occorre un impegno straordinario per una rinascita che passi dalla riscoperta del senso di comunità e di reciproca fratellanza”

Città del Vaticano – Con l’allenamento delle misure ristrittive anche in Vaticano, Papa Francesco torna a incontrare i leader politici, italiani e internazionali. Nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio 2020, nel suo studio del Palazzo Apostolico, Bergoglio ha incontrato il presidente della Regione Lazio, nonché segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.

Diversi i temi al centro del colloquio, come fa sapere lo stesso Zingaretti tramite un post sui suoi social. “Ringrazio il Santo Padre per l’udienza in questo momento difficile in cui tutto il mondo è sconvolto dalla pandemia”, dice il governatore del Lazio al termine del colloquio.

“Un’occasione, per me, di grande valore, utile opportunità di riflessione. Occorre un impegno straordinario per una rinascita che passi dalla riscoperta del senso di comunità e di reciproca fratellanza“, conclude Zingaretti.

(Il Faro online)