In Russia record di vittime. Negli Usa il numero dei morti potrebbe raddoppiare in 2 mesi

Trump, bandiere a lutto per le vittime. In Brasile oltre 20 mila morti

Russia

La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 8.894 nuovi casi di coronavirus (ieri 8.849) per un totale di 326.448. I morti invece sono stati 150 (record da quando sono iniziati i conteggi) per un totale di 3249. I guariti sono 7.144 guariti, 99.825 in totale. A Mosca, epicentro della crisi, i nuovi casi sono stati 2.988 (ieri 2.913), dunque 158.207 in totale. Lo riporta la task force nazionale contro il coronavirus nel suo bollettino quotidiano.

Stati Uniti

Il numero di decessi provocati dal coronavirus potrebbe raddoppiare nei prossimi due mesi rispetto all’attuale livello cumulativo: è quanto emerge da uno studio sulla diffusione del virus nel Paese realizzato dai ricercatori dell’Imperial College di Londra. Lo riporta la Cnn. La pandemia di coronavirus “non è sotto controllo in gran parte degli Stati Uniti”, sottolinea lo studio pubblicato sul sito dell’ateneo. E per questo le autorità devono agire con “cautela” nell’allentare le restrizioni attuali “se efficaci misure addizionali non verranno prese”. I dati aggiornati dell’università americana Johns Hopkins indicano che negli Usa sono morte finora 94.702 a causa del virus su un totale di 1.577.287 casi confermati. Secondo lo studio solo il 4% degli americani ha contratto finora il coronavirus ed anche negli Stati più colpiti solo il 25% della popolazione si è ammalato di Covid-19.

Nello Stato di New York circa il 16,6% della popolazione ha contratto il virus, rispetto a circa l’1% della California e meno dell’1% del Maine. Secondo i ricercatori la situazione è sotto controllo solo in pochi Stati, vale a dire quelli che hanno un tasso di contagio inferiore a uno (il valore di uno indica che ogni persona malata trasmette il virus solo ad un’altra persona). Tra questi vi sono il Montana, le Hawaii, il Wyoming, l’Alaska, la West Virginia, il Vermont, l’Idaho, il North Dakota e il Maine. Gli Stati con il più alto tasso di contagio sono invece il Colorado, l’Arizona, il Texas, il Minnesota, l’Iowa, l’Illinois e l’Ohio.

Brasile

Nuovo record di decessi per Covid-19 in Brasile nelle ultime 24 ore con 1.188 morti, secondo dati del ministero della Salute. Il bilancio delle vittime sale a 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per un totale di 310.087. Il bilancio ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio, i morti nel Paese sudamericano erano 10 mila.

Pakistan

Il numero di contagi da Covid-19 in Pakistan ha superato la soglia dei 50.000 con un incremento di 2.603 nelle ultime 24 ore. Le vittime aumentano di 50, con il totale che arriva a 1.067. Lo ha eso noto il ministero della Sanità. Si tratta dell’aumento più sostenuto in una giornata dall’inizio dell’emergenza, registrato dopo che le autorità hanno revocato il lockdown e il Paese si appresta alle festività per la fine del mese di Ramadan, attesa sabato. Le province più colpite sono quella meridionale di Sindh e quella orientale del Punjab.

(Ansa)