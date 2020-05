Safari in Giardino, 18 maggio ore 17 – Frascati Scienza

Non serve arrivare in Africa per fare un Safari alla scoperta di erbivori voraci e pazienti predatori, a volte basta osservare con attenzione quello che accade tra i fili d’erba di un prato delle nostre città per scoprire un mondo di meraviglie! Tra le piante spontanee delle aree verdi delle nostre città, ma anche nei nostri giardini o nei vasi dei nostri balconi è possibile fare la conoscenza di numerose specie di insetti dalle caratteristiche uniche. Cosa distingue un’ape da una vespa? Cosa fare se si incontra una mantide religiosa? Cosa mangia una coccinella? A queste e tante altre domande risponderà di Graziano Ciocca, biologo e divulgatore scientifico presidente dell’Associazione G.Eco moderato da Alessandra Della Ceca responsabile eventi di Frascati Scienza, divulgatrice scientifica e vice presidente dell’Associazione G.Eco, mercoledì 27 maggio alle ore 17, per la nuova imperdibile puntata di Scienza Contagiosa dal titolo “Safari in giradino“. Per partecipare basta collegarsi sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Frascati Scienza. È possibile interagire con gli speaker inviando domande, curiosità e richieste attraverso la sezione “Commenti” delle due piattaforme. Successivamente è prevista una replica su IGTV di Instagram. Scienza Contagiosa ha stipulato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento delle lezioni virtuali come azioni a supporto delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di didattica a distanza, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. L’iniziativa del Ministero si chiama “protocolli in rete” e comprende già moltissimi contenuti di qualità pensati per la didattica a distanza.