PERCHÉ LA CNESC ADERISCE ALL’APPELLO #CENTOPERCENTOSERVIZIOCIVILE

La Cnesc aderisce all’Appello #centopercentoserviziocivile lanciato dalla Rappresentanza Nazionale degli Operatori Volontari in Servizio Civile perché è pacato e propositivo in un periodo in cui accusare e urlare è la norma, è nato dai giovani, indica un obiettivo concreto con effetti universali, farebbe arrivare, in modo tracciato, nelle tasche dei giovani soldi preziosi, dà concretezza a tante affermazioni di principio.

La Cnesc aderisce a maggior ragione dopo che il Governo, su 55 miliardi del Decreto Rilancio, non è riuscito a trovare 60 milioni per 50.000 giovani e che 27.000 giovani con le organizzazioni accreditate hanno dato un esempio nell’impegno per il Paese.

Paola Scarsi