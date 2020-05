COMUNE DI ORIOLO – IN ATTO PROGRAMMA COMUNALE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Nella giornata odierna la Giunta Comunale ha approvato una delibera che sospende la TOSAP per il 2020 per le attività rimaste chiuse a seguito dell’emergenza coronavirus. Tale misura sarà accessibile anche alle attività con preesistenti pendenze, purchè accettino un percorso di saldo del pregresso anche tramite rateizzazione. Inoltre oggi è stato pubblicato l’avviso per i rimborsi relativi ai servizi mensa e scuolabus non fruiti a causa della chiusura delle scuole. Tale avviso ha come data di scadenza il 1 giugno ed è consultabile al link presente. Ricapitoliamo tutte le misure adottate o in fase di approvazione: – avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa (scaduto): sono stati erogati più di 40mila euro a più di 100 famiglie – blocco delle tariffe TARI alle tariffe 2019 (già approvato) – fondo straordinario di sostegno alla locazione per i residenti (scadenza 15 maggio) – sospensione TOSAP per le attività chiuse causa emergenza (deliberata oggi) – avviso pubblico per il rimborso dei pagamenti già effettuati relativamente ai servizi mensa e scuolabus (scadenza 1 giugno) – sconto TARI sulla parte variabile per le attività chiuse causa emergenza, impattante per quasi il 40% dell’imposta (sarà deliberato entro la fine del mese) L’amministrazione, in base a ulteriori risorse che potessero essere reperite, valuterà di procedere con ulteriori interventi #nessunoresteràindietro