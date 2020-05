MULTISERVIZI: APPROVATO IL BILANCIO CON UN UTILE DI 266MILA EURO

Venerdì 8 maggio abbiamo approvato il bilancio della Multiservizi Caerite, la nostra società municipalizzata al 100% di proprietà del Comune di Cerveteri. Il bilancio prevede un utile di 266 mila euro e, per il secondo anno consecutivo, la società distribuisce un dividendo al Comune. Non era mai successo prima.

Quando nel 2012 sono diventato Sindaco la Multiservizi era stata trattata come un carrozzone e dalla fondazione aveva prodotto enormi debiti. Ogni anno, dalla fondazione fino al 2013, il bilancio dell’azienda ha prodotto un debito medio di circa 500 mila euro l’anno.

La società è al 100% pubblica, quindi se c’è un debito, esso finisce sulle spalle di noi cittadini. Una vergogna. In molti proponevano di chiuderla (e qualcuno lo dice ancora oggi); incuranti dei servizi che invece l’azienda può garantire e del futuro dei tanti dipendenti.

Invece abbiamo dimostrato che esisteva un’altra strada: abbiamo avviato una drastica politica di risanamento e contenimento delle spese, riuscendo prima ad azzerare le passività e gli interessi verso i fornitori, portando la società in pareggio già dal 2013, per poi arrivare dal 2019 ad avere la società in attivo.

Da quest’anno inoltre la Multiservizi è capace di offrire una vasta ed innovativa gamma di servizi, tra cui la consegna dei farmaci a domicilio e il servizio di acquisto e-commerce delle farmacie comunali che si affiancano ai servizi ordinari, la manutenzione del verde, la pubblica illuminazione, la gestione dei cimiteri e la pulizia degli arenili.

Un ringraziamento è doveroso per Claudio Ricci, Amministratore Unico della Società e al Professor Alberto Manelli, Direttore Generale, che stanno rendendo possibile tutto questo. Così come ringrazio tutto il personale della società, dagli amministrativi, al personale delle farmacie fino agli operai che quotidianamente svolgono un servizio straordinario per Cerveteri.

A dopo con gli aggiornamenti legati all’emergenza COVID-19

Alessio Pascucci