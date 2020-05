AVVIATO TAVOLO COORDINAMENTO COMUNI DEL DEMANIO LACUALE PER RIAPERTURA STAGIONE BALNEARE

Pubblichiamo un comunicato stampa che riferisce dell’accordo fa Regione Lazio e ANCI per la costituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra i sindaci del demanio lacuale con l’obiettivo di preparare al meglio e in totale sicurezza la stagione balneare estiva e per rilanciare i territori delle aree interne del Lazio.

E’ un’iniziativa assai importante, che risponde alla necessità di sostenere nella maniera più ampia ed efficace possibile i nostri Comuni in vista della stagione estiva: si concretizza una grande opportunità per far ripartire l’economia locale, basata prevalentemente sul turismo e sulla fruizione delle meraviglie dei due laghi di Bracciano e Martignano e di tutto il comprensorio, ricco aggregato di paesaggi agricoli e boschivi, con borghi e centri storici di grande pregio.

I Comuni sono pronti, e già hanno avviato autonomamente iniziative propedeutiche all’allentamento delle necessarie limitazioni imposte dall’epidemia, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e disposizioni governative e regionali: dalla pulizia degli arenili, alla ripartenza a regime del servizio di gestione dei rifiuti, allo studio di iniziative volte a favorire le attività degli esercizi commerciali e di ristorazione.

Il tavolo di coordinamento permanente fra i Sindaci è un passo in avanti per garantire una azione più efficace in tutto il nostro territorio.

COMUNICATO