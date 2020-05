Covid-19 Trump: “Virus se ne andrà anche senza vaccino”

(Il fatto quotidiano)

Le dichiarazioni di Trump – “Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo”, ha detto il presidente americano. “Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa”. Trump ha però avvertito che questo non accadrà subito. “Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l’autunno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo”. Il presidente americano ha comunque ammesso che “se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto”.

Intanto, mentre il presidente e il suo vice Mike Pence hanno dichiarato di essere negativi ai tamponi ai quali si sono sottoposti, il coronavirus ha contagiato anche l'assistente personale di Ivanka Trump, figlia e consigliere dell'inquilino della Casa Bianca. Secondo quanto riporta la Cnn online, che cita una fonte anonima informata dei fatti, l'assistente personale di Ivanka Trump non mostrava alcun sintomo quando è stata testata per precauzione e lavora da casa da quasi due mesi. La figlia del presidente e suo marito, Jared Kushner, sono stati testati ieri e sono risultati negativi