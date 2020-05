Ladispoli: Aurelia bloccata, ma non è un incidente, “colpa di un panino”

di Marco Feole

E’ accaduto la sera di lunedì 4 maggio, esattamente il primo giorno di fine lockdown.

Aurelia paralizzata all’altezza della rotatoria che permette l’entrata a Ladispoli, rimasta letteralmente bloccata per diverso tempo.

Incidente? No, per fortuna, è solo “colpa di un panino”, quello che a quanto pare è stato palesemente l’oggetto del desiderio di molte persone, che si sono dirette in coda al Mc Drive, per ritirare il cibo da asporto dal McDonald’s aperto proprio davanti alla rotatoria. Un qualcosa che evidentemente per qualcuno, dopo 60 giorni di reclusione era di importanza vitale, a tal punto da bloccare il traffico che in quel momento ha avuto la sfortuna di transitare proprio da quelle parti.

Diverse le reazioni della gente, che soprattutto sui social come accade abitualmente ormai, ha lasciato libero sfogo alle reazioni, chi ha ritenuto inopportuna questa uscita di massa, chi ha detto di non aver fatto nulla di male, visto che gli ordini sono stati evasi senza che nessuno scendesse dalla macchina.

In ogni caso, speriamo almeno che quel panino, fosse “buono” davvero.