Bracciano, Tekneko srl: dal 4 maggio 2020 riapre il centro di raccolta comunale

Prevista per lunedì 4 maggio 2020 la riapertura del CdR comunale sito in strada vicinale della

Polveriera.

In considerazione dei DPCM riguardo le vigenti restrizioni per il contenimento del Covid 19 l’accesso al

centro sarà regolato dalle seguenti prescrizioni:

– Orario di apertura ridotto e nello specifico solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle

11.00 e dalle 15.30 alle 17.30;

– Gli utenti potranno accedere solo se in possesso dei dispositivi di protezione individuale (guanti e

mascherine);

– L’accesso sarà contingentato nella misura di una persona alla volta e la sosta all’interno dell’isola

ecologica per conferire rifiuti differenziati sarà consentita per un massimo di 20 minuti nel rispetto

della distanza interpersonale di 1 metro;

– Le persone dovranno attendere il proprio turno di entrata fuori dal cancello in macchina parcheggiata

correttamente (senza intralciare il transito della strada di accesso) a motore spento;

Si ricorda inoltre che si potrà usufruire del CdR solo in caso di effettiva ed indifferibile necessità in

ottemperanza alle disposizioni in vigore che consentono gli spostamenti collegati alle necessità