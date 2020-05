Attivato la “Sportello di ascolto psicologico a distanza”

Recentemente è stato diffuso uno studio della Federazione Italiana Società di Psicologia (Fisp), in

cui è stato affrontato il possibile ruolo dello psicologo per quanto riguarda il bullismo a scuola.

Secondo indagini Istat sui comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, nel 2014 più del

50% degli 11-17enni è stata vittima di un episodio offensivo, irrispettoso e/o violento da parte di

coetanei.

I comportamenti violenti che caratterizzano il bullismo sono solitamente, le seguenti: le offese,

parolacce e insulti, derisione per l’aspetto fisico o per il modo di parlare, diffamazione, esclusione

per le proprie opinioni, aggressioni fisiche.

Il cyberbullismo, invece, è definito come un atto aggressivo, intenzionale condotto da un individuo

o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che

non può facilmente difendersi . Esso ha però delle caratteristiche identificative proprie: il bullo può

mantenere nella rete l’anonimato, ha un pubblico più vasto, ossia il web, e può controllare le

informazioni personali della sua vittima che dal canto suo, può avere delle difficoltà a scollegarsi

dall’ambiente informatico, non sempre ha la possibilità di vedere il volto del suo aggressore, e può

avere una scarsa conoscenza circa i rischi insiti nella condivisione delle informazioni personali su

Internet

Proprio per queste maggiori difficoltà da parte della vittima, talvolta essa può arrivare a compiere

atti davvero tragici. Per gli psicologi si tratta di una vera e propria emergenza, che può essere

contrastata a partire dall’intervento a scuola.

Per questo la figura dello psicologo all’interno dei contesti scolastici appare fondamentale, per

individuare in maniera tempestiva i disagi prima che possano favorire lo sviluppo di sindromi

psicologiche

“Per l’Istituto Paciolo di Bracciano, comprese le altre sedi, si è resa necessaria la predisposizione di

un programma di prevenzione del bullismo e cyberbullismo a scuola – afferma la Dirigente

Scolastica Stefania Chimienti – attraverso la valutazione del disagio giovanile e dei fattori di rischio

individuali, familiari e ambientali, che potrebbero generare comportamenti violenti”.

“L’introduzione della figura dello psicologo nel contesto scolastico – prosegue Chimienti – può

contribuire alla promozione delle risorse e delle potenzialità dei ragazzi in una fase delicata come

quella dello sviluppo. In questo momento di emergenza sanitaria, abbiamo istituito lo “Sportello di

ascolto psicologico a distanza” gestito dalla dottoresse Papagni e Paglia, psicologhe ed esperte in

psicoterapia”.

“L’accesso al servizio è libero e anonimo ed è volto alla promozione del benessere e alla

prevenzione del disagio giovanile al fine di intervenire tempestivamente. Lo spazio (attivo con

cadenza settimanale), si dedica anche al confronto con le famiglie su tematiche specifiche relative

alla fase di vita dei loro figli. Lo riteniamo un ponte tra l’istituzione scuola e le famiglie – conclude

la dirigente scolastica – per non lasciare nessuno escluso o in difficoltà specialmente in questo

periodo di forte tensione e paura”.

Erica Trucchia