La didattica on-line dell’Istituto “Salvo D’Acquisto”

Da quasi due mesi ormai è attivo il progetto di didattica on-line dell’Istituto “Salvo D’Acquisto” di

Castel Giuliano. Il cambiamento nella modalità di erogazione delle lezioni è cambiato radicalmente,

i docenti hanno da subito dimostrato di non fermarsi davanti alle difficoltà e si sono messi in gioco

creando del materiale didattico ad hoc per le lezioni a distanza: videolezioni, slide commentate,

spiegazioni audio, link a siti dedicati e altro materiale di supporto e approfondimento. La Presidenza

ha predisposto un orario, sulla base di quello che era l’orario scolastico settimanale, in cui tutti i

giorni si svolge regolarmente lezione attraverso la piattaforma Moodle della scuola e con il sussidio

di altri strumenti come programmi per videoconferenza. Questa piattaforma organizzata in vere e

proprie classi ricrea un ambiente scolastico in cui ogni materia ha un suo spazio per il caricamento

del materiale disponibile h24 a cui gli studenti possono accedere in ogni momento e da qualunque

dispositivo, data anche l’App per telefonino l’accesso alla piattaforma è fruibile a tutti, anche per

colore che hanno pochi dispositivi tecnologici a disposizione.

Gli studenti quindi si trovano a “frequentare” le lezioni al mattino così come facevano prima

dell’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria e interagiscono con i docenti tramite piattaforma o

tramite videoconferenza. Questo nuovo ambiente scolastico ha favorito la crescita di una spinta

verso l’autonomia didattica e la gestione personale del proprio tempo e dello studio, i ragazzi stessi

si sono messi in gioco, alcuni hanno sfidato i propri limiti personali, segnale questo di grande

maturità.

“Sono già state svolte le prime riunioni con gli studenti e i genitori – afferma la Responsabile

dell’Istituto, Antonella Galderisi – per rimanere vicini ai nostri allievi e alle loro famiglie e

raccogliere le prima impressioni e eventuali consigli su miglioramenti e/o problematiche riscontrate

e il risultato è stato assolutamente soddisfacente. L’Istituto “Salvo D’Acquisto” è fiero di aver dato

vita ad un progetto organico ed efficace in momento come questo in cui più che mai gli studenti non

devono sentirsi abbandonati e non devono perdere la continuità didattica; è fiero che i propri

docenti in poco tempo abbiamo accettato di buon grado questa sfida e si siano reinventati dando

luogo ad una programmazione didattica che tiene conto delle difficoltà del momento e riuscendo a

coinvolgere attivamente i propri studenti”.

Erica Trucchia