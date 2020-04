Ripartenza, tornano le cene tra amici. Lunedì Conte darà le linee guida per la fase 2

(La Stampa)



Dal 4 maggio si potrà andare a trovare amici e parenti a casa pur non avendo motivi di urgenza. Non saranno autorizzate feste o cene affollate, ma finalmente dopo due mesi di lockdown gli italiani torneranno a vedersi per fare due chiacchiere e bere un bicchiere di vino insieme, non dallo schermo di un cellulare, ma dal vivo. Questa rappresenta una delle nuove regole della fase 2 che ieri è stata al centro di una riunione a Palazzo Chigi fino a tarda notte.

La linea del rigore e della prudenza verrà mantenuta, il premier Giuseppe Conte ha resistito alle pressioni degli imprenditori e di alcuni governatori, come Luca Zaia, perciò prima del 4 maggio ci saranno pochissime deroghe sulle riaperture. E’ ancora da definire il via libera al 27 aprile ai cantieri dell’edilizia pubblica, ad esempio per la messa in sicurezza e le ristrutturazioni di scuole e carceri o per realizzare opere contro il dissesto idrogeologico. Sarà uno dei punti che verranno discussi negli incontri di oggi tra Governo, enti locali e parti sociali. Il presidente del Consiglio dovrebbe annunciare domani, o al massimo lunedì, la strategia delle prossime settimane e il nuovo dpcm che allenterà gradualmente il blocco del Paese. La task force di esperti coordinata da Vittorio Colao e il Comitato tecnico scientifico continueranno ad affiancare l’Esecutivo durante tutta l’estate così da preparare anche la fase 3, quella che comincerà a settembre con il riavvio delle lezioni di scuola e università.