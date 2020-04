Grave perdita per Ladispoli e Cerveteri: scomparso il brigadiere Manlio Amadori

Cerveteri e Ladispoli piangono il brigadiere capo Manlio Amadori.

Il sottufficiale dei Carabinieri è scomparso questa mattina all’età di 62 anni.

Era in forza alla stazione ladispolana dal 2003 ma ha prestato servizio per tantissimi anni anche a Campo di Mare.

Amadori era stato sottoposto ad un trapianto alcuni giorni fa ma dopo l’operazione molto delicata la sua situazione si è aggravata fino al decesso avvenuto questa mattina. Assieme ai comandi di Ostia e Civitavecchia, nel 2013 ricevette dal comune etrusco un encomio per le indagini relative al delitto Cuomo, il gestore di un impianto di carburanti a Cerenova ucciso barbaramente e poi un altro dal comune di Ladispoli per come vennero gestite le operazioni del post tornado novembre 2016. Per lui si accesero i riflettori, negli ultimi anni, per aver testimoniato al processo per la morte di Marco Vannini.