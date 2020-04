Visit Lazio”: Cerveteri batte Tuscania nel contest per promuovere la cultura

di Marco Feole

Vi abbiamo già parlato di “Visit Lazio”, in un nostro articolo qualche giorno fa.

La pagina Facebook ufficiale dell’Agenzia del Turismo della Regione Lazio ha lanciato un contest tra città, una sfida in cui gli utenti potranno scegliere la loro città del cuore nel Lazio, mettendo per gioco in competizione le città o i luoghi simbolo per arrivare a un vincitore finale.

La sfida non sarà Wimbledon, ma con la stessa tradizione in pieno stile tabellone tennistico, è sempre fra due città e in questi giorni è toccata la sfida tra Cerveteri e Tuscania.

L’obiettivo è quello di promuovere anche in questo periodo di così grande difficoltà il patrimonio culturale della Regione.

Per esprimere la propria preferenza c’era tempo fino alle ore 12,00 di Lunedi 20, tanti i commenti dei ceriti a sostegno della propria città, che ha vinto con il 55% delle preferenze sull’altra “antagonista” etrusca.