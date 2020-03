Coronavirus: un caso a Canale Monterano

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco Alessandro Bettarelli sul caso di Covid19 a Canale Monterano

UN NOSTRO CONCITTADINO POSITIVO AL CORONAVIRUS

Dopo l’annuncio personale di pochi minuti fa su Facebook, è arrivata anche la conferma ufficiale della ASL RM4: a Canale primo caso di Coronavirus. Il nostro concittadino è già da ieri al Policlinico Gemelli, dove è stato sottoposto a tampone risultato poi positivo.

Si tratta quindi del primo caso a Canale, anch’esso riferibile alla Palestra GymPalace di Manziana, come quello di ieri a Manziana.

A seguito di questa ulteriore notizia si chiede a tutti coloro siano venuti in contatto con i malati di porsi subito in autoisolamento domiciliare.

Si ricorda che:

– l’isolamento domiciliare scatta DALL’ULTIMO GIORNO DI FREQUENTAZIONE DELLA PALESTRA (successivo al 2 Marzo) E DURA PER 14 GIORNI;

– l’ISOLAMENTO DOMICILIARE comporta l’isolamento della persona interessata da tutti i contatti sociali, inclusa la rete di conviventi;

– coloro che NON RISPETTERANNO L’ISOLAMENTO DOMICILIARE SONO PERSEGUIBILI IN TERMINI DI LEGGE

– la persona in isolamento domiciliare deve tenere sotto controllo la sua situazione di salute, misurando mattina e sera la febbre e SEGNALANDO IMMEDIATAMENTE al numero 3456072302 (o ai numeri 06 96669256 o 06 99890483, orario d’ufficio) la comparsa di EVENTUALI SINTOMI (febbre superiore a 37,5 e tosse)

– le persone che sono entrate in contatto con le persone in isolamento domiciliare e che abbiano sintomi chiari della malattia non devono uscire di casa;

– per avere informazioni di natura medica o procedurale è necessario scrivere all’indirizzo email: sorveglianzamalattieinfettive@aslroma4.it.

L’Amministrazione Comunale è vicina alle persone colpite e alle loro famiglie e continua nel lavoro quotidiano di contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Alessandro Bettarelli,

Sindaco di Canale Monterano