Cerveteri, primi casi di Coronavirus, il messaggio del sindaco.

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco Alessio Pascucci a seguito dei primi casi di Covid19 riscontrati a Cerveteri

“Stamattina siamo stati informati dalla ASL RM4 della presenza dei primi casi di COVID-19 nel Comune di Cerveteri. Si tratta di 4 persone, di cui 3 conviventi appartenenti ad un unico nucleo familiare. Si trovavano già tutte in isolamento preventivo da qualche giorno in attesa dei risultati dei tamponi. Come previsto hanno seguito tutte le procedure e la situazione è del tutto sotto controllo. Chiunque infatti possa aver avuto contatti con loro è già stato avvertito e posto in isolamento preventivo. A tutti loro e alle loro famiglie va tutta la vicinanza e solidarietà mia e della nostra comunità.

Un grazie speciale al Direttore della ASL Giuseppe Quintavalle, alla Direttrice del Dipartimento Malattie Infettive Simona Ursino e a tutto il personale della ASL RM4 per il puntuale e costante lavoro che stanno facendo in sinergia con i Sindaci.

Vi rinnovo l’appello a RIMANERE IN CASA.

I primi giorni del COVID-19 possono essere asintomatici e dunque vanno evitati tutti i contatti non indispensabili con chiunque.

Per ogni emergenza non sanitaria, come essere aiutati nel fare la spesa, abbiamo attivato un numero operativo 24 ore su 24 coordinato dalla Protezione Civile a vostra disposizione: 0692959918.

Al seguente link il video in cui spiego meglio la situazione: https://bit.ly/2WeYqPp

Sono certo che usciremo da questa emergenza. E lo faremo più forti di prima. Ma dobbiamo sentirci tutti, nessuno escluso, responsabili. È una sfida di comunità. E la possiamo vincere soltanto insieme.

Alessio Pascucci”