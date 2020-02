Comunicato Festa Sapori e colori

Al via la II edizione di “Vino e Agricoltura, Festa dei Sapori, dei Colori e dei Profumi della nostra Terra”, la rassegna

dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio. Sabato 15 e domenica

16 febbraio, Ladispoli vedrà popolarsi le sue strade e le sue piazze di visitatori e appassionati di cucina che animeranno

gli stand espositivi e gli spazi allestiti per mettere in mostra i prodotti migliori delle campagne del comprensorio. “La festa

potrà essere la vetrina – ha spiegato l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Francesca Lazzeri – per far

conoscere la bontà dei prodotti delle nostre campagne: non solo il carciofo universalmente conosciuto, ma anche le

carote, i finocchi e tanti altri ortaggi che ogni notte partono da Ladispoli per raggiungere i mercati generali e poi tornare

indietro sui banchi della grande distribuzione. Sarà il modo migliore per incentivare il consumo di frutta e verdura a

chilometro zero, sostenere il consumo degli alimenti secondo la stagionalità e tutelare allo stesso tempo il territorio e la

salute dei consumatori”.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di eventi collaterali dedicati alla storia del territorio, a cura del Gruppo

Archeologico Ladispoli Cerveteri. Molti i momenti di confronto e di dibattito con la cittadinanza e con i visitatori. Si parlerà

di olio, tipologie di coltivazioni, aratura e concimazione dei campi, recupero di coltivazioni abbandonate, produzione di

fitofarmaci, panificazione, archeogastronomia. Previsto lo show-cooking dello chef gourmet Marco Di Battista.

Ad accogliere il pubblico e ad assisterlo nelle degustazioni saranno presenti gli studenti dell’Istituto Alberghiero di

Ladispoli, coordinati dai loro docenti Prof.ssa Carmen Piccolo, Giovanna Albanese e Renato D’Aloia.