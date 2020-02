CERVETERI: MULTISERVIZI, ONLINE IL REPORT ATTIVITA’ SU VERDE E ILLUMINAZIONE DI GENNAIO 2020

> La Multiservizi Caerite comunica che è online il report dell’attività

> del mese di gennaio sul verde e sull’illuminazione pubblica. La

> rendicontazione dell’attività del verde è consultabile qui

> (http://bit.ly/2OpQJ4a), mentre per quanto concerne i lavori svolti

> sull’illuminazione i dati sono visibili al link (http://bit.ly/2GRcZ2T).

>

> L’attività di manutenzione del verde pubblico è tra le attività

> principali svolte dalla Multiservizi che nel mese di gennaio 2020,

> grazie al lavoro degli addetti, ha totalizzato 185 interventi nel

> territorio del comune di Cerveteri, distribuiti per il 35,1% a Cerveteri

> e Cerenova e il 16,2% a Valcanneto.

>

> Gli interventi svolti hanno riguardato principalmente il taglio erba

> (111), la raccolta rifiuti (118) e interventi di potatura (50). Quanto

> alle ore uomo per località, 465 a Cerveteri, 502 sono state lavorate a

> Cerenova, 185 a Campo di Mare.

>

> Per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica a gennaio 2020

> sono stati 100 gli interventi, per la maggior parte relativi a guasti

> all’illuminazione pubblica (87) e alle manutenzioni ordinarie e

> straordinarie, per il resto sugli impianti semaforici e nei cimiteri. Le

> località di intervento sono state Cerveteri (40), Cerenova (44) e

> Valcanneto (12). Quanto alle ore uomo dedicate il totale impiegato è di

> oltre 576 ore.

>

> Lo comunica in una nota l’ufficio stampa della Multiservizi Caerite.