Italia Viva Anguillara sulle dimissioni del Vicesindaco Galea: il tempo é scaduto

Non potendo, e non volendo, entrare nel merito della scelta intrapresa dell’ex Vicesindaco Galea, alla quale auguriamo sinceramente buona fortuna, ci domandiamo quanto ancora i cittadini di Anguillara dovranno sopportare una gestione sgangherata e improvvisata della cosa pubblica: dall’insediamento della giunta grillina non facciamo altro che assistere a continui ripensamenti, dietro front e scelte amministrative non condivise con la cittadinanza.

Anguillara è un territorio con potenzialità paesaggistiche, architettoniche, turistiche, gastronomiche e culturali da far invidia: servono, però, una visione e un progetto ambizioso.

Ad oggi, il paese sta semplicemente sopravvivendo sulle spalle orgogliose dei cittadini e delle associazioni.

Come per la Giunta Capitolina, è scaduto il tempo anche per l’Amministrazione Anselmo.”