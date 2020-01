CITTA’ METROPOLITANA ROMA, NOTTE NAZIONALE LICEI, ZOTTA: ”SUPPORTEREMO L’INIZIATIVA, RISCALDAMENTI ACCESI FINO A TARDI”

“Ho autorizzato i nostri uffici a garantire l’accensione straordinaria dei riscaldamenti in dieci Licei di Roma e provincia per consentire lo svolgimento dell’iniziativa la “notte bianca”. Come lo scorso anno, abbiamo provveduto a supportare le varie iniziative culturali e ludiche, che si protrarranno all’interno dei Licei classici fino a tarda notte, per consentire agli studenti di poter rispettare i programmi che sono stati preparati per questa giornata. Auguro a tutti i licei la migliore riuscita degli eventi programmati per domani”.

Lo dichiara in una nota il Vice Sindaco e Delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta.

Le scuole interessate sono:“Lucrezio Caro”, Orazio”, “Aristofane”, “Catullo”, “Dante Alighieri”, “Giulio Cesare”, “Mameli”, “Tacito” di Roma, “Vian” di Bracciano e “Calamatta” di Civitavecchia.

Roma 16 Gennaio 2020