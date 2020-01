Cerveteri, una nuova pubblica illuminazione per Piazza Aldo Moro e Centro Storico

In questi giorni al via anche i lavori a Valcanneto

Nuovi interventi sulla pubblica illuminazione a Cerveteri. Dopo i lavori nelle Frazioni di Borgo San Martino, I Terzi, Sasso e Ceri, quelli in Via Sergio Angelucci e in Viale dei Tirreni a Cerenova, quelli lungo la Via Furbara Sasso e in Piazza Santa Maria, sono in corso in queste ore le operazioni per il montaggio di 13 nuovi punti luce in Piazza Aldo Moro a Cerveteri.

Si tratta di nuove lampade che da un lato riducono i consumi, dall’altro migliorano la qualità del servizio di pubblica illuminazione, con una luce più chiara e maggiormente efficiente per le strade. In tutti i casi, si tratta di lavori realizzati interamente in proprio dalla Multiservizi Caerite finanziati da un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Decreto Crescita.

“Grazie all’ottimo lavoro del personale della Multiservizi Caerite, coordinato dall’Ingegner Forghieri, giorno dopo giorno sta letteralmente cambiando il servizio di pubblica illuminazione della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – dalle Frazioni, che necessitavano obbligatoriamente di un intervento importante, ad alcune strade del nostro territorio, arterie viarie di primaria importanza che avevano bisogno di un restyling alla pubblica illuminazione, in quanto la precedente non era più sufficiente a garantire la sicurezza stradale da un punto di vista di efficienza. In queste ore ci si sta concentrando su Piazza Aldo Moro, dove dopo il posizionamento di questi primi punti luce, nelle prossime settimane si procederà alla sostituzione delle torri-faro, con degli impianti più moderni e confacenti alle necessità della piazza”.

“Ma i lavori non finiscono qui – prosegue il Sindaco Pascucci – nei prossimi giorni si opererà nella Frazione di Valcanneto, in particolar modo in Via Albinoni e in Piazza Tommaso Albinoni, con 23 nuovi punti luce e entro la fine dell’inverno ipotizziamo di concludere i lavori nel Centro Storico e lungo il Parco della Rimembranza, con un impianto di illuminazione totalmente nuovo”.