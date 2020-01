Ore 7:30 di questa mattina, un ragazzo di 24 anni muore investito da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo all’altezza di Bracciano. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito, gli agenti della Polfer, la Polizia Scientifica e il medico legale che stando ai primi accertamenti, propendono per un suicidio. Ancora tutte da chiarire le cause che avrebbero spinto il giovane ad un atto così estremo.

Il traffico è attualmente sospeso tra Bracciano e Capranica su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla tratta è stato attivato un servizio di bus sostitutivo.

La circolazione ferroviaria è ancora interrotta perché sono in corso le manovre per fare retrocedere il treno che per l’impatto ha subito danni, e la linea in quel tratto ha un binario unico.

Erica Trucchia