CERVETERI: MULTISERVIZI, DA OGGI DISPONIBILE SERVIZIO CONSEGNA DEI > FARMACI A DOMICILIO

> A partire da oggi la Multiservizi Caerite spa, che gestisce le cinque

> Farmacie Comunali presenti nel territorio di Cerveteri, lancia un nuovo

> servizio a disposizione dei cittadini che consentirà di ricevere a casa

> qualsiasi prodotto venduto nelle farmacie, inclusi i farmaci con obbligo

> di prescrizione medica. Il progetto rientra fra le iniziative indicate

> dal Piano Nazionale della Cronicità. Il servizio è rivolto alle persone

> che si trovano in particolari condizioni di difficoltà per motivi

> sanitari o sociali, come pure alle persone che trovano più comodo

> ricevere un medicinale direttamente a casa nonché ai lavoratori per i

> quali non è semplice assentarsi dalla propria sede di lavoro. Il

> servizio sarà attivo su tutto il territorio comunale.

>

> La consegna a domicilio avviene nel rispetto della normativa vigente e

> in particolare delle note del Garante della privacy per impedire la

> conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli

> sanitari, e assicurare il diritto dei cittadini alla libera scelta della

> farmacia. Per questo, per accedere al servizio è necessario una

> registrazione che prevede la sottoscrizione dell’informativa sul

> trattamento dei dati personali e delle deleghe per l’eventuale ritiro

> della ricetta presso lo studio medico e la consegna a domicilio dei

> farmaci.

>

> Per richiedere la consegna di un farmaco a domicilio il cliente potrà

> telefonare al numero 06 69401745 oppure mandare una richiesta via e-mail

> all’indirizzo info@farmaci.me. A regime, sarà possibile chiedere la

> consegna a domicilio utilizzando anche la piattaforma web

> dedicata www.farmaci.me. Le consegne a domicilio vengono effettuate dal

> lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:30. Il

> sabato dalle 9.30 alle 11.30.

>

> Il servizio è gratuito per particolari categorie di cittadini: anziani

> sopra i 65 anni in assistenza domiciliare; disabili soli o in famiglia,

> in possesso dei requisiti di disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della

> Legge 104/92; anziani sopra i 70 anni che vivono soli e/o che si trovano

> in particolari condizioni di difficoltà; mamme dei bambini fino a 3 anni

> di età. Per tutti gli altri clienti delle farmacie è previsto il

> pagamento di una quota annuale di iscrizione di 25,00 € . Il costo del

> ritiro della ricetta sarà di 1,50 €, mentre la consegna dei prodotti

> sarà pari a 2,50 €. Per acquisti oltre i 50,00 € di spesa la consegna è

> gratuita.

>

> La consegna domicilio fornisce un servizio essenziale per le persone che

> per problemi di salute hanno difficoltà a recarsi dal medico e in

> farmacia. Per tutti i cittadini vengono azzerati i costi e i tempi di

> spostamento nonché i tempi di attesa allo studio medico per il ritiro

> delle ricette e in farmacia per il ritiro dei prodotti. Per chi lavora,

> non è più necessario prendere ore di permesso o giornate di ferie. Per

> le neo mamme non è più necessario allontanarsi da casa quando il bambino

> è ammalato, né dover portare i pesi dei prodotti per la prima infanzia

> acquistati (omogeneizzati, acque minerali, pannolini, etc.). Inoltre il

> servizio potrà assicurare al medico di famiglia una migliore gestione

> del tempo di ricevimento dei pazienti nello proprio studio.

>

> Maggiori informazioni sono disponibili chiamando il numero 06 69401745,

> inviando un’e-mail di richiesta informazioni

> all’indirizzo info@farmaci.me oppure recandosi presso le Farmacie

> Comunali.

>

> Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.