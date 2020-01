Bracciano su Scuola d’infanzia: “Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”

Riceviamo e pubblichiamo

Tutti i cittadini e soprattutto le mamme e le famiglie di Bracciano conoscono la vicenda della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria dei Pasqualetti.Proveremo a sintetizzarla nell’essenziale.

Tutto ha inizio con la Deliberazione di Giunta Comunale costituita da Sindaco, Vice Sindaco,Assessore alla cultura e Assessore alla sicurezza,mentre era assente proprio l’Assessore ai servizi sociali. Con questa Deliberazione n.284 approvata il 07/11/2019 ,la Giunta decide di assegnare,a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, all’istituto comprensivo di Bracciano sito in via Principe di Napoli, 51, l’edificio e le sezioni appartenenti alla Scuola dell’Infanzia Comunale. Tale decisione è stata assunta in contrasto con le norme e la prassi senza alcun confronto preventivo con la Direzione dell’Istituto comprensivo “T. Silvestri” che è rimasta del tutto priva di informazioni sulla volontà dell’Amministrazione comunale di voler cedere definitivamente le sezioni e gli spazi scolastici delle proprie classi.

Due giorni dopo e cioè in data 09/11/2019 il Comune invia alla Città Metropolitana la nota n.35837 con la quale comunica di “non dover effettuare modifiche all’attuale assetto dell’attuale rete scolastica comunale”.Venti giorni dopo e cioè in data 29/11/2019 il Comune invia sempre alla Città Metropolitana la nota n.38370 con la quale comunica di” avere intenzione di assegnare a decorrere dall’AS 2020/2021 all’IC Bracciano di via Principe di Napoli 51 l’edificio e le sezioni appartenenti alla scuola dell’infanzia comunale sita in via dei Pasqualetti”.

La Città Metropolitana Dipartimento III Programmazione della rete scolastica-edilizia scolastica esprime ” parere Non Favorevole all’apertura di una succursale dell’IC Bracciano nel plesso di via dei Pasqualetti.manca il parere favorevole dell’IC Silvestri già presente in via dei Pasqualetti”. I pareri contrari del competente Dipartimento della Città Metropolitana e del Dirigente dell’IC Silvestri non sono sufficienti per far capire a Tondinelli di avere intrapreso una strada sbagliata tanto che in data 20/11 2019 viene approvata la Deliberazione n,15 con la quale” si ritiene opportuno non effettuare ,per l’anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni per gli alunni per la Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria”.

La principale motivazione? nella Deliberazione si legge”alla data del 20/11/2019 non è pervenuto alcun riscontro alle note del 06/02/2017 n.4216 e del 07/11/2019 n.39506. In aggiunta, il Sindaco dichiara in sede di consiglio di applicare il criterio del”silenzio-assenso”

Premesso che in 46 anni di servizio nella pubblica amministrazione non avevo mai sentito una simile assurdità, mi sono recato,dopo averlo concordato con il collega consigliere comunale, presso il competente Dipartimento della Città Metropolitana e il competente ufficio del Ministero(MIUR)siti in via Ribotta ,41, a Roma. Dai colloqui avuti con i rispettivi Dirigenti è emerso quanto segue.

Tutte le note del Comune sono state valutate dai relativi uffici.

In particolare:

– la Città Metropolitana aveva espresso parere NON FAVOREVOLE alla nota del Comune n.38370 del 29/10/2019;

– per quanto riguarda le altre note, la Regione Lazio,dopo avere esaminato tutte le proposte pervenute, con la Delibera di Giunta Regionale n,990 del 20/12/2019 ha approvato “il Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 2020/2021” che

NON CONTEMPLA ALCUNA VARIAZIONE per la Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di Bracciano. E’ quantomeno singolare che la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bracciano e quella della Giunta Regionale che non approva alcun cambiamento per la scuola dei Pasqualetti abbiano la stessa data il 20/12/2019.

Una maggiore attenzione da parte della Amministrazione Comunale avrebbe evitato di elaborare una Deliberazione priva di fondamento.

Comunque una volta rimesse a posto le cose, come emerge dagli atti ufficiali sopra descritti, siamo fiduciosi che si vorrà procedere con urgenza a revocare le relative Deliberazioni che riguardano la Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria dei Pasqualetti e riaprire le iscrizioni per l’anno 2020/2021.

Donato Mauro e Marco Tellaroli