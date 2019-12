Manziana: conferenza sull’ingegno di Leonardo Da Vinci

Manifestazione promossa dall’associazione culturale “Il Mascherino” con il patrocinio del Comune

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 7 dicembre l’evento dedicato a Leonardo da Vinci presso la sede dell’Associazione Culturale “Il Mascherino” a Manziana, il tutto patrocinato dal Comune. Un evento durato circa due ore che è stato dedicato ad un grande artista a distanza di cinquecento anni dalla sua scomparsa.

L’Associazione Culturale “Il Mascherino”, fondata nel 1993, ha come idee-guida lo studio e la valorizzazione delle arti, delle lettere, della storia e delle tradizioni popolari, si occupa dell’area di Roma nord, con particolare interesse al comprensorio sabatino-tolfetano-cerite e di conseguenza di Manziana. All’Associazione è stato dato il nome “Mascherino”, per via del soprannome con cui è conosciuto Ottavio (Ottaviano) de’ Nonni, importante architetto del secondo Cinquecento (Bologna, 1536-Roma, 1606). A lui si deve infatti l’organizzazione urbanistica del nucleo originario di Manziana, che ha caratterizzato il paese nel tempo. Ancora oggi piazza Tittoni, all’incrocio dei tre principali assi viari, costituisce, insieme all’omonimo Palazzo e la fontana, il principale punto d’incontro e la caratteristica per i residenti e i turisti che vogliono visitare l’area manzianese.

La conferenza si è aperta in maniera del tutto particolare ossia con la riproduzione di alcune canzoni scritte da Leonardo da Vinci allo scopo di mettere in risalto questo personaggio sotto un altro punto di vista e far comprendere ai partecipanti quanti interessi avesse questo grande uomo. Successivamente, c’è stato un breve, ma prezioso intervento da parte dell’assessore alla Cultura, Eleonora Brini che ha lasciato poi lo spazio, per il resto della conferenza, al Presidente dell’Associazione, il Professor Gaetano Vari, il quale ha illustrato l’evoluzione dello spirito e del linguaggio espressivo dell’artista, con l’ausilio di un congruo numero di diapositive. Le esaurienti spiegazioni e gli approfonditi chiarimenti con cui il Professor Vari hanno articolato la sua trattazione e hanno ottenuto una calorosa accoglienza da parte del numeroso pubblico, fra il quale erano presenti il Sindaco e il Vicesindaco di Manziana. La serata si è poi conclusa con un rinfresco, un occasione in più per un ulteriore scambio di idee.

Claudia Reale