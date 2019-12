Anguillara: la stagione di Natale dei Saint John’s Singers

Cinque concerti per respirare l’energia del repertorio afro-americano: vocalist Fatimah Provillon

L’energia del gospel per le Festività natalizie 2019. Quattro i concerti per la stagione di fine anno dei St John’s Singers, costola dell’Associazione Il Cantiere dell’Arte di Manziana. Ancora una volta il coro – uno dei pochi che può vantare una ormai ultraventennale collaborazione con vocalist di fama d’oltreoceano, uno fra tutti Harold Bradley – propone brani della tradizione spiritual e un repertorio rinnovato riuscendo in ogni esibizione a conquistare il consenso del pubblico e della critica.

Ogni concerto infatti si trasforma in un evento coinvolgente che invita tutti ad intonare brani diventati ormai patrimonio di tutti all’insegna della fratellanza universale e della solidarietà come We shall overcome.

I St John Singers hanno cantato nelle piazze, nelle carceri, in grandi teatri, in istituzioni prestigiose come il Parlamento europeo o l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Per l’edizione 2019 i Si John’s Singers, per la direzione di Alessandra Paffi, tornano a cantare con la bravissima vocalist Fatimah Provillon, americana del New Jersey.

Il coro ha all’attivo anche una ricca discografia: Black and white together (1998), Union Paix et Renaissance (2003) per celebrare i duecento anni dell’indipendenza di Haiti (1° gennaio 1804) dalla Francia musicato da Stelvio Cipriani, Oh Freedom (2004); La preghiera per la Pace (…..) e Da Gorée a Lampedusa (2011).

Per l’accompagnamento dal vivo di Alessandro Aloisi al pianoforte, Ivano Sebastianelli al basso elettrico e Riccardo Colasante alla batteria, si esibiranno come vocalist anche Raffaela Agozzino, Enrico Biferari e Roberta Marcucci.

Queste le date assolutamente da non perdere: sabato 21 dicembre 2019 alle 18 ad Anguillara alla chiesa di San Francesco (patrocinato dall’agenzia Frimm di Anguillara), con un atteso ritorno per il pubblico anguillarino; sabato 28 dicembre 2019 alle 18 a Barbarano Romano alla Sala Sant’Angelo; domenica 29 dicembre 2019 alle 18 alla Chiesa di Sant’Eutizio; Mercoledì 1° gennaio 2020 alle 19 a Manziana alla chiesa San Giovanni Battista, concerto ormai tradizionale per la comunità manzianese; sabato 4 gennaio 2020 alle 16.30 a Campagnano di Roma alla chiesa Santa Maria del Prato, concerto dedicato agli ospiti del locale Centro di Riabilitazione.