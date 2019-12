Manziana, avvio ai corsi per Sommelier Fisar

Cresce ovunque e ad ogni livello la passione per il mondo del vino.

Per scoprirlo nel modo migliore Fisar Manziana Lago di Bracciano propone un nuovo corso per aspiranti Sommelier in Gennaio e progetta iniziative per il nuovo anno poiché il vino è passione ma soprattutto è cultura, la nostra.

Corso per Sommelier in avvio, si completa la classe.

Vuoi entrare nell’affascinante mondo del vino apprendendo le tecniche di degustazione? Saperne di più sulla coltivazione della vite e sulla vinificazione? Conoscere i terroirs ed i vini che producono? Imparare le regole di servizio, l’uso corretto dei bicchieri? Diventare esperto nell’abbinamento tra vino e cibo ed essere apprezzato per la tua competenza?

Oggi per te un’occasione unica, tutto ciò che hai sempre voluto conoscere, è a portata di mano, nella tua zona…. dai un senso alla tua passione!

Contattaci su questa pagina o all’indirizzo fisarmanziana@gmail.com

Per informazioni cell 3387088825 Silvia