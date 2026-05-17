Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Basterebbe riconoscere che ogni persona ha diritto a vivere liberamente la propria identità, i propri affetti, la propria vita, senza paura, senza vergogna, senza discriminazioni.

In Italia, nell’ultimo anno, sono stati registrati 𝟭𝟮𝟳 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗶 di violenza, odio e discriminazione contro le persone LGBTQIA+.

A livello europeo, il nostro Paese si colloca al 𝟯𝟲° 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 nella Rainbow Map, evidenziando un ritardo normativo e culturale che riguarda i diritti civili, le tutele e il riconoscimento pieno delle persone e delle famiglie.