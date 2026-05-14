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A chi chiede quali sono le intenzioni della, si risponde con atti e fatti dimostrabili.

Già Il 13 maggio 2022 depositavo, come Consigliere di Minoranza, mozione per chiedere l’impegno del Comune ad ottenere la bandiera Blu (allego). La mozione fu discussa il 30 maggio 2022 ed emendata dalla maggioranza che chiese di abrogare il punto 2 ovvero “Aprire un tavolo ed un gruppo di lavoro con i Comuni di Bracciano e Trevignano per stabilire un cronoprogramma condiviso utile al raggiungimento di tutte e tre le Bandiere Blu” (era importante credere che Anguillara potesse essere innesco di una progettualità condivisa).

La mozione emendata fu approvata. Mi fu detto che era 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 dell’amministrazione già ottenerla nel 2023, cosa mai avvenuta.