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𝟏𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐁𝐥𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝐓𝐫𝐞𝐯𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐧𝐚 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚! 𝐍𝐨𝐢 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐥𝐮 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐞!

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bandiera blu

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A chi chiede quali sono le intenzioni della Lista Civica Anguillara, si risponde con atti e fatti dimostrabili.
Già Il 13 maggio 2022 depositavo, come Consigliere di Minoranza, mozione per chiedere l’impegno del Comune ad ottenere la bandiera Blu (allego). La mozione fu discussa il 30 maggio 2022 ed emendata dalla maggioranza che chiese di abrogare il punto 2 ovvero “Aprire un tavolo ed un gruppo di lavoro con i Comuni di Bracciano e Trevignano per stabilire un cronoprogramma condiviso utile al raggiungimento di tutte e tre le Bandiere Blu” (era importante credere che Anguillara potesse essere innesco di una progettualità condivisa).
La mozione emendata fu approvata. Mi fu detto che era 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 dell’amministrazione già ottenerla nel 2023, cosa mai avvenuta.
Arriviamo alla conclusione: cosa è la bandiera blu? E’ servizi, è un messaggio potente che le tue spiagge sono attente, inclusive, ordinate, pulite e rispondono ad un disciplinare di qualità che le eleva a meta turistica di eccellenza, tanto da finire su Repubblica e garantire un ritorno economico e sociale enorme.
Se avete voglia di ascoltare la discussione (ovvero i fatti) basta guardare questo link in cui c’è tutto quel consiglio comunale e soffermarvi sul punto in oggetto. https://anguillarasabazia.consiglicloud.it/…/QWVQN3dSV2…
𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢 𝟒 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐨𝐠𝐠𝐢!
Ottenere la bandiera Blu è un impegno reale che la Lista Civica Anguillara intende perseguire.
P.S. bastano 10 minuti per verificare i fatti nella discussione proprio di quella mozione, in cui la maggioranza dichiarava che:
 I bagni del lungo lago sarebbero stati affidati a breve (mai successo)
 Le bici elettriche sarebbero entrate in funzione di li a breve (sappiamo da tempo che sono in un magazzino)
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