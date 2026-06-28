Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Il 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗲 è stato un momento bello e necessario: non solo uno spettacolo, ma un’occasione per ritrovarsi come 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ e affermare che davanti alla 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮, alla 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 e all’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 non possiamo restare in silenzio.