Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Ieri sera, in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗜𝗩 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, lo abbiamo detto con la 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮, con le parole, con la 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Il 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗲 è stato un momento bello e necessario: non solo uno spettacolo, ma un’occasione per ritrovarsi come 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ e affermare che davanti alla 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮, alla 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 e all’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 non possiamo restare in silenzio.
Grazie a 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 per aver organizzato questa serata, al 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗰𝗲, a 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗬, ad 𝗔𝗡𝗣𝗜 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗚𝗔𝗦𝗣, 𝗣𝗮𝘅 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶, per il contributo di riflessione e a tutte le persone e associazioni che hanno partecipato.
La 𝗽𝗮𝗰𝗲 non si costruisce con gli slogan.
Si costruisce scegliendo 𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲.
Si costruisce creando 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼, 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 e 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
Ieri sera 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 ha fatto la sua parte.
Continuiamo a farla, 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano