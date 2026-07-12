Da profilo Facebook di Massimo Guitarrini

Non deve inseguire orizzonti lontani né imitare ciò che non è. Ha onde piccole, confini riconoscibili, un equilibrio fragile. La sua forza sta nella calma, nella profondità, nella capacità di custodire la vita e di insegnarci il valore del 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 e della 𝗰𝘂𝗿𝗮.

Il lago non deve dimostrare niente a nessuno.

Anche 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 dovrebbe imparare dal suo lago. Lo dico chiaramente: dobbiamo superare questo complesso di inferiorità. 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 e il Lago di Bracciano non è un mare che non ce l’ha fatta. Non è una comunità che vive all’ombra del potere, in ricerca favore dei grandi dove ricavare un vantaggio misero.

Abbiamo una storia, un’identità e una bellezza che non hanno bisogno di essere confrontate con quelle degli altri.

Forse in passato questo non era così evidente.

In Piazza del Comune c’erano le palme, piante esotiche che richiamavano un immaginario lontano dalla natura del nostro territorio. Erano simbolo dell’epoca imperiale/coloniale in cui il prestigio sembrava arrivare da ciò che appariva esotico, monumentale, distante.

Nel dopoguerra, lungo il lago, furono piantati i pini, quasi a ricreare il paesaggio del litorale tirrenico. Una scelta figlia della cultura del tempo, che oggi mostra tutti i suoi limiti (radici superficiali, caduta per squilibrio strutturale, proliferazione della processionaria). Come se, per sentirci più importanti, avessimo avuto bisogno di assomigliare a qualcos’altro.

Oggi, invece, abbiamo l’occasione di guardarci con occhi diversi. Di riconoscere il valore delle nostre scelte, anche quando vanno controcorrente. Di costruire un futuro che parta da ciò che siamo, non da ciò che vorremmo imitare.

𝗣𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗹’𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮.

Nasce dal rapporto autentico tra un territorio, la sua natura e le persone che lo abitano.

𝗘 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲.

C’è chi confonde il senso di appartenenza con il diritto di decidere chi è davvero braccianese e chi no. Ma Bracciano è sempre stata un 𝗰𝗿𝗼𝗰𝗲𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲, di persone, di incontri. La sua identità non è mai stata immobile: si è costruita attraverso gli arrivi, le partenze, gli scambi e le contaminazioni.

𝗟𝗲 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗺𝘂𝗿𝗶. Servono a dare forza ai rami, non a tenere lontani gli altri. Eppure, ancora oggi, facciamo fatica a sentirci davvero una comunità. Litighiamo invece di confrontarci, diffidiamo invece di ascoltarci, trasformiamo troppo spesso le differenze in conflitti.

𝗠𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲 𝗮𝗹𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲. Cresce quando sa ascoltare, discutere e partecipare. 𝗜𝗹 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗱𝗲𝗯𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮: è il coraggio di costruire anche partendo da idee diverse.

Partecipare non significa essere sempre d’accordo. Significa sentirsi responsabili dello stesso luogo e cercare, insieme, un punto di incontro.

A Bracciano viviamo tra due grandi simboli.

Da una parte il 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼, memoria di un potere concentrato nelle mani di pochi.

Dall’altra il 𝗟𝗮𝗴𝗼: un 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, fragile e prezioso, che non appartiene a qualcuno in particolare, ma a tutti e tutte. E che continuerà a vivere solo se tutti ce ne prenderemo cura.

𝗡𝗼𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼.

Possiamo continuare a coltivare la cultura della delega, del favore e della contrapposizione. Oppure possiamo scegliere quella dell’𝗮𝘀𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼, della 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e della 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗮. Il futuro di Bracciano non si costruisce aspettando che qualcuno decida per tutti. Si costruisce insieme, rispettandoci anche quando non siamo d’accordo e mettendo il 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 davanti agli interessi personali.

𝗜𝗹 𝗹𝗮𝗴𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲.

𝗘 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗮 𝘀𝗲́.