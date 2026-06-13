Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Purtroppo ieri la struttura è stata oggetto di 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐯𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐜𝐢 che hanno danneggiato parte del lavoro appena realizzato e per questo sarà sporta apposita denuncia davanti alle autorità competenti.

Negli ultimi mesi l’Amministrazione Comunale ha portato a termine un intervento di 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 dei bagni pubblici del lungolago, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio più decoroso, funzionale e accogliente.

Provvederemo al più presto a ripristinare i danni e a garantire nuovamente la piena fruibilità del servizio. Allo stesso tempo, esprimiamo la più ferma condanna verso comportamenti che non colpiscono l’Amministrazione, ma l’intera comunità. Ogni euro speso per riparare ciò che viene distrutto è una risorsa sottratta ad altri interventi e servizi per i cittadini.

Per rafforzare la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza delle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado, prossimamente l’area sarà dotata di 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬𝐨𝐫𝐯𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚.

Purtroppo, nelle stesse ore, sono stati segnalati anche atti vandalici ai danni di alcune autovetture in sosta nella zona. Episodi che contribuiscono ad alimentare un clima di degrado e di mancanza di rispetto che non può e non deve essere sottovalutato.

Bracciano è una comunità civile, accogliente e rispettosa. Non possiamo accettare che pochi irresponsabili danneggino beni pubblici e privati, creando disagi ai cittadini e compromettendo il lavoro e l’impegno di tanti.