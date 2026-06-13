Comunicata stampa
Lunedì 15 giugno alle ore 18:00 presso la Mondadori Bookstore di Roma
in Piazza Cola di Rienzo, si terrà la presentazione del libro “Gli
Sport di Greg: Quando lo sport è poesia” di Alberto Dionisi, edito da
PandiLettere.
Il libro scritto da Alberto Dionisi, autore dalla lunga esperienza nel
giornalismo radiotelevisivo nazionale, è una raccolta di poesie
dedicate al sostegno alla lotta all’anoressia
Sessantatré pagine di istantanee in versi, delicate e potenti, che
hanno già conquistato la critica: l’opera infatti ha già meritato la
prestigiosa candidatura al Premio Strega Poesia 2026, al Festival del
Calcio Italiano e al Festival della Letteratura Sportiva 2026.
Il libro è dedicato a una ragazza che sta affrontando il percorso di
guarigione dall’anoressia. In questo momento intimo della sua vita, ha
scelto di farsi chiamare “Greg”, un nome in cui rifugiarsi perché non
riesce più a riconoscersi nel proprio corpo femminile. Dionisi le
stringe la mano attraverso la poesia, creando un parallelismo di
straordinaria intensità: se l’atleta lotta contro un avversario per la
vittoria, chi soffre di un disturbo alimentare combatte ogni giorno
contro sé stesso nella gara più difficile, quella per la vita.
Durante la presentazione l’autore dialogherà con importanti firme del
giornalismo sportivo italiano come Alvaro Moretti, Luigi Ferrajolo,
Giorgio Germanò e Alessio Maldini, mentre alcuni stralci delle poesie
saranno interpretati da: Alessandra Broglia, Nunzia G. Plastino, Adele
D’Argenio, Francesco Petibon, Francesca Romana Barberini e Carlo
Zampa.
Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza all’associazione
Donna Donna APS, che da oltre quindici anni anima progetti e
iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai disturbi
alimentari, con particolare attenzione al mondo scolastico ed alle
nuove generazioni.
Proprio la presentazione del libro di Alberto Dionisi è stata scelta
come tappa della campagna Gustiamo Insieme la Vita: Dentro la Terra,
Dentro di Noi”, promossa da Donna Donna APS e realizzata con il
contributo di Arsial e Regione Lazio.
“Ringrazio Alberto Dionisi per la sensibilità e l’attenzione che ha
inteso dare alla nostra missione – dichiara la fondatrice di Donna
Donna APS Nadia Accetti – con questo libro che è una straordinario
esempio di umanità. Sono versi emozionanti che raccontano meglio di
ogni altra cosa il senso di una lotta che è di migliaia di giovani a
cui la nostra associazione intende dare voce. Il connubio tra sport,
cultura ed educazione infine è la perfetta metafora della vita. Un
linguaggio universale potente e capace di colpire il cuore di
ciascuno. Saremo onorati e orgogliosi di essere presenti per questo
alla presentazione dell’opera, certi che sarà solo l’inizio di una
collaborazione intensa e fattiva”.
Andrea Titti