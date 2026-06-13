Comunicata stampa

Lunedì 15 giugno alle ore 18:00 presso la Mondadori Bookstore di Roma

in Piazza Cola di Rienzo, si terrà la presentazione del libro “Gli

Sport di Greg: Quando lo sport è poesia” di Alberto Dionisi, edito da

PandiLettere.

Il libro scritto da Alberto Dionisi, autore dalla lunga esperienza nel

giornalismo radiotelevisivo nazionale, è una raccolta di poesie

dedicate al sostegno alla lotta all’anoressia

Sessantatré pagine di istantanee in versi, delicate e potenti, che

hanno già conquistato la critica: l’opera infatti ha già meritato la

prestigiosa candidatura al Premio Strega Poesia 2026, al Festival del

Calcio Italiano e al Festival della Letteratura Sportiva 2026.

Il libro è dedicato a una ragazza che sta affrontando il percorso di

guarigione dall’anoressia. In questo momento intimo della sua vita, ha

scelto di farsi chiamare “Greg”, un nome in cui rifugiarsi perché non

riesce più a riconoscersi nel proprio corpo femminile. Dionisi le

stringe la mano attraverso la poesia, creando un parallelismo di

straordinaria intensità: se l’atleta lotta contro un avversario per la

vittoria, chi soffre di un disturbo alimentare combatte ogni giorno

contro sé stesso nella gara più difficile, quella per la vita.

Durante la presentazione l’autore dialogherà con importanti firme del

giornalismo sportivo italiano come Alvaro Moretti, Luigi Ferrajolo,

Giorgio Germanò e Alessio Maldini, mentre alcuni stralci delle poesie

saranno interpretati da: Alessandra Broglia, Nunzia G. Plastino, Adele

D’Argenio, Francesco Petibon, Francesca Romana Barberini e Carlo

Zampa.

Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza all’associazione

Donna Donna APS, che da oltre quindici anni anima progetti e

iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai disturbi

alimentari, con particolare attenzione al mondo scolastico ed alle

nuove generazioni.

Proprio la presentazione del libro di Alberto Dionisi è stata scelta

come tappa della campagna Gustiamo Insieme la Vita: Dentro la Terra,

Dentro di Noi”, promossa da Donna Donna APS e realizzata con il

contributo di Arsial e Regione Lazio.

“Ringrazio Alberto Dionisi per la sensibilità e l’attenzione che ha

inteso dare alla nostra missione – dichiara la fondatrice di Donna

Donna APS Nadia Accetti – con questo libro che è una straordinario

esempio di umanità. Sono versi emozionanti che raccontano meglio di

ogni altra cosa il senso di una lotta che è di migliaia di giovani a

cui la nostra associazione intende dare voce. Il connubio tra sport,

cultura ed educazione infine è la perfetta metafora della vita. Un

linguaggio universale potente e capace di colpire il cuore di

ciascuno. Saremo onorati e orgogliosi di essere presenti per questo

alla presentazione dell’opera, certi che sarà solo l’inizio di una

collaborazione intensa e fattiva”.

Andrea Titti