Comunicato stampa

Oggi il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2025 del Comune di Bracciano.

Si tratta di un documento fondamentale non solo sotto il profilo contabile, ma anche politico e amministrativo, perché certifica lo stato di salute finanziaria dell’Ente e i risultati del percorso di risanamento portato avanti in questi anni.

Il dato più significativo è il ritorno a una parte disponibile positiva del risultato di amministrazione, pari a 536.659,35 euro, in netta controtendenza rispetto agli esercizi precedenti, caratterizzati da risultati negativi, e pur nel rispetto del principio di prudenza negli accantonamenti.

Il Collegio dei Revisori ha inoltre certificato il completo recupero, al 31 dicembre 2025, del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla gestione del Fondo anticipazioni di liquidità. Un risultato di grande rilievo, che segna il completamento di una lunga fase di riequilibrio finanziario e conferma la solidità del percorso intrapreso.

Ricordo che il Comune di Bracciano aveva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel 2016. Oggi possiamo affermare che, pur non essendo completata l’istruttoria della Corte dei Conti, gli obiettivi di risanamento sono stati sostanzialmente raggiunti.

Un ringraziamento va agli uffici comunali, al Servizio finanziario, all’Organo di revisione e a tutta la squadra dell’Amministrazione comunale per il lavoro silenzioso, svolto con competenza e senso di responsabilità e frutto di un impegno costante e di scelte amministrative e politiche che, in alcuni casi, hanno richiesto sacrifici e rinunce rispetto agli impegni assunti con il nostro programma elettorale.

Il risultato è stato raggiunto affrontando e superando difficoltà e ostacoli di vario tipo, su alcuni dei quali continueremo a lavorare avendo come unico obiettivo, come sempre, l’interesse dei cittadini.

Da questo rendiconto parte simbolicamente una nuova fase di rilancio dell’azione amministrativa, fondata su basi finanziarie più solide.