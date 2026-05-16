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VENDESI CASA D’ARTISTA – 16 MAGGIO 2026 CORTE DI PALAZZO ALTIERI

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cittadini

Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

Siamo lieti di invitare cittadini e appassionati di lettura a “Vendesi Casa d’Artista”, una passeggiata letteraria nelle dimore private di scrittori e artisti di ieri e di oggi.
La splendida Corte di Palazzo Altieri farà da cornice a un appuntamento dedicato alla letteratura, all’arte e alla scoperta di luoghi che custodiscono memoria, creatività e bellezza. Un’occasione per vivere uno degli spazi più suggestivi del nostro paese attraverso il fascino dei libri e delle storie.
L’iniziativa, inserita nel programma de “Il Maggio dei Libri 2026”, è promossa dall’Associazione Crescere con i Libri in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Oriolo Romano.
Ingresso libero da Largo di Villa Altieri.
Vi aspettiamo per condividere insieme il piacere della lettura e della cultura.
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