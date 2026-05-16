HomeSocietà

Interruzione circolazione ferroviaria sulla linea Roma Viterbo

0
83
treni

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Giovedì 21 maggio, per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria FL3 Roma–Viterbo, alcuni treni subiranno modifiche alla circolazione nella tratta tra Bracciano e Viterbo Porta Romana.
Nella fascia oraria 9:40 – 12:50 sarà attivo un servizio di bus sostitutivi.
A Manziana la fermata dei bus sarà presso:
Via dei Platani – fermata Cotral altezza cimitero.
Sul sito del Comune è disponibile l’elenco dei treni interessati e tutti gli aggiornamenti: https://www.comune.manziana.rm.it/…/21-maggio-2026…
Articolo precedente
Una Corte Verde nel cuore di Roma: è firmato dall’architetto Stefano Boeri il progetto di rigenerazione dei Depositi Delle Vittorie in piazza Bainsizza nel quartiere Prati a Roma
Articolo successivo
A ORIOLO, PER LA RASSEGNA TEATRO A PALAZZO “TERAPIA DI GRUPPO”

Ultimi articoli

Cultura

VENDESI CASA D’ARTISTA – 16 MAGGIO 2026 CORTE DI PALAZZO ALTIERI

Cultura

A ORIOLO, PER LA RASSEGNA TEATRO A PALAZZO “TERAPIA DI GRUPPO”

Società

Una Corte Verde nel cuore di Roma: è firmato dall’architetto Stefano Boeri il progetto di rigenerazione dei Depositi Delle Vittorie in piazza Bainsizza nel quartiere Prati...

Cultura

La notte bianca della bi biblioteca Zucconi

Ambiente

Piano forestale metropolitano: la visione strategica della tutela ambientale dalla conoscenza agli strumenti possibili

Carica altri