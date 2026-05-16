Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Giovedì 21 maggio, per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria FL3 Roma–Viterbo, alcuni treni subiranno modifiche alla circolazione nella tratta tra Bracciano e Viterbo Porta Romana.
Nella fascia oraria 9:40 – 12:50 sarà attivo un servizio di bus sostitutivi.
A Manziana la fermata dei bus sarà presso:
Via dei Platani – fermata Cotral altezza cimitero.
Sul sito del Comune è disponibile l’elenco dei treni interessati e tutti gli aggiornamenti: https://www.comune.manziana.rm.it/…/21-maggio-2026…