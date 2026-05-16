Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Chiara Becchimanzi porterà in scena “Terapia di Gruppo”, uno spettacolo che unisce stand-up comedy e improvvisazione, con al centro della performance il coinvolgimento diretto del pubblico e l’ironia sui piccoli paradossi quotidiani, dagli stereotipi sociali al politicamente corretto. Ogni replica è un’esperienza unica, poiché è proprio il dialogo con gli spettatori a determinare la direzione del monologo.