Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
Domenica 17 maggio, alle ore 17.30, Palazzo Altieri ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Teatro Diffuso”, curata da 20 Chiavi.
Chiara Becchimanzi porterà in scena “Terapia di Gruppo”, uno spettacolo che unisce stand-up comedy e improvvisazione, con al centro della performance il coinvolgimento diretto del pubblico e l’ironia sui piccoli paradossi quotidiani, dagli stereotipi sociali al politicamente corretto. Ogni replica è un’esperienza unica, poiché è proprio il dialogo con gli spettatori a determinare la direzione del monologo.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: organizzazioneventichiavi@gmail.com
L’evento è promosso dal Comune di Oriolo Romano in collaborazione con la Regione Lazio e 20 Chiavi Teatro