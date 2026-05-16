HomeCultura

A ORIOLO, PER LA RASSEGNA TEATRO A PALAZZO “TERAPIA DI GRUPPO”

0
70
oriolo

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Domenica 17 maggio, alle ore 17.30, Palazzo Altieri ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Teatro Diffuso”, curata da 20 Chiavi.
Chiara Becchimanzi porterà in scena “Terapia di Gruppo”, uno spettacolo che unisce stand-up comedy e improvvisazione, con al centro della performance il coinvolgimento diretto del pubblico e l’ironia sui piccoli paradossi quotidiani, dagli stereotipi sociali al politicamente corretto. Ogni replica è un’esperienza unica, poiché è proprio il dialogo con gli spettatori a determinare la direzione del monologo.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: organizzazioneventichiavi@gmail.com
L’evento è promosso dal Comune di Oriolo Romano in collaborazione con la Regione Lazio e 20 Chiavi Teatro
Articolo precedente
Interruzione circolazione ferroviaria sulla linea Roma Viterbo
Articolo successivo
VENDESI CASA D’ARTISTA – 16 MAGGIO 2026 CORTE DI PALAZZO ALTIERI

Ultimi articoli

Cultura

VENDESI CASA D’ARTISTA – 16 MAGGIO 2026 CORTE DI PALAZZO ALTIERI

Società

Interruzione circolazione ferroviaria sulla linea Roma Viterbo

Società

Una Corte Verde nel cuore di Roma: è firmato dall’architetto Stefano Boeri il progetto di rigenerazione dei Depositi Delle Vittorie in piazza Bainsizza nel quartiere Prati...

Cultura

La notte bianca della bi biblioteca Zucconi

Ambiente

Piano forestale metropolitano: la visione strategica della tutela ambientale dalla conoscenza agli strumenti possibili

Carica altri