La notte bianca della bi biblioteca Zucconi

Nella sera di venerdì quindici maggio si è tenuta la terza edizione della notte bianca alla biblioteca comunale Angela Zucconi di Anguillara Sabazia, mentre lo spazio pomeridiano è stato dedicato ai bambini, la sera si è organizzata la presentazione di due libri , uno era una raccolta di racconti prodotti attraverso un laboratorio creatosi in questo inverno in biblioteca l’altro era il romanzo di una giovanissima autrice, Elena Guido che si è tenuto alle 22:30.

Inizialmente ha parlato Marco Danè promuovendo il suo nuovo libro “Se potessimo fare un bel gioco”, ispirato ai tempi della Rai con la tv dei ragazzi, poi Danè parla dei racconti del lago, questa bella raccolta ispirata al lago di Bracciano e nata come laboratorio creativo diretto da una scrittrice di nome Mara in cui persone di tutte le età si sono misurate nella scrittura e immedesimate nel ruolo dello scrittore che non solo deve trasmettere emozioni attraverso il testo ma anche e soprattutto usare bene la fantasia.

I racconti sono stati letti tramite la voce di una esperta lettrice Carla Maglione che ha reso tutto molto piacevole, di fantasia se n’è usata ed anche molta, partendo dalle sponde del lago i racconti si diramano nelle più svariate avventure, c’è chi racconta l’ultimo giorno di scuola passato al lago, chi vicino al lago mette la bottega di un erborista che invece si diletta ad essere maga e fare pozioni ed incantesimi, oppure esplorando atmosfere oniriche con un linguaggio forbito che ha caratterizzato tutti i racconti.

È stata pertanto realizzata un ottima iniziativa da parte della biblioteca comunale che ha dato la possibilità a queste persone di provarsi in qualcosa di nuovo e con gioia scoprirsi capaci e talentuosi, speriamo che questi bei racconti del lago possano trovare oltre al consenso delle persone che erano presenti alla presentazione anche un editore che li apprezzi. A seguire c’è stata la presentazione del libro ”Ora parlo io “ di Elena Guido che tratta temi fondamentali della gioventù di oggi spesso troppo fragile. In sintesi la serata si è svolta piacevolmente accompagnata anche da musica ed un buffet e con la piacevole scoperta di scrittori emergenti.

Ilaria Morodei