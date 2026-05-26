Dal profilo Facebook del sindaco di Anguillara

Cari concittadini,

questa non è soltanto una vittoria elettorale. È qualcosa di molto più profondo. È un abbraccio collettivo, un gesto di fiducia immenso che avete voluto dare a me, alla nostra squadra e soprattutto al futuro di Anguillara Sabazia.

In questi anni abbiamo affrontato difficoltà, momenti complessi, scelte non sempre facili. Ma non abbiamo mai smesso di credere che Anguillara meritasse serietà, presenza, ascolto e amore autentico. E oggi voi ci avete detto, con una forza straordinaria, che quella strada era quella giusta.

Grazie a chi ci ha sostenuto fin dal primo giorno. Grazie a chi si è avvicinato lungo il cammino. Grazie anche a chi non ci ha votato: continuerò ad essere il Sindaco di tutti, senza distinzioni, con lo stesso impegno e la stessa dedizione.

Questa vittoria appartiene a un’intera comunità. Alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai volontari, alle associazioni, ai lavoratori, a chi ogni giorno rende viva Anguillara con piccoli e grandi gesti.

Da domani si torna subito al lavoro, con ancora più energia, umiltà e determinazione. Perché il consenso straordinario che ci avete dato non è un punto di arrivo: è una promessa da onorare ogni giorno.

Grazie, Anguillara. Continuerò a servire questa città con tutto me stesso.

Angelo PIzzigallo