“Il risultato delle urne va rispettato sempre. La democrazia funziona così. Rivolgo quindi gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e alla futura amministrazione. Allo stesso tempo, non posso nascondere l’amarezza: Anguillara Sabazia ha scelto di non intraprendere un percorso di cambiamento che, a nostro avviso, era necessario.”

Alberto Civica commenta così l’esito delle elezioni comunali, ringraziando “le tante cittadine e i tanti cittadini che hanno creduto nel progetto di Uniti per Cambiare.” “Abbiamo costruito una coalizione civica e di centrosinistra seria, credibile, composta da persone competenti e legate alla città. Abbiamo portato idee, proposte, ascolto e una visione alternativa di governo. Evidentemente non è bastato, ma resta un patrimonio politico e umano importante.”

Civica rivendica il lavoro svolto durante la campagna elettorale. “Abbiamo incontrato cittadini, associazioni, commercianti, famiglie, giovani. Abbiamo parlato di problemi concreti: decoro urbano, servizi, viabilità, tutela del lago, manutenzione, partecipazione, futuro del centro storico e dei quartieri. Temi che non scompaiono con il voto e sui quali continueremo a impegnarci.”

Il candidato assicura che la coalizione manterrà un ruolo attivo. “Faremo un’opposizione leale nelle forme istituzionali, ma ferma e inflessibile sui contenuti. Valuteremo ogni scelta nel merito, senza pregiudizi, ma senza sconti quando saranno in gioco l’interesse pubblico, la trasparenza e la qualità della vita dei cittadini.”

Infine un messaggio ai sostenitori: “Una sconfitta elettorale non cancella il percorso costruito. Esiste una parte importante della città che chiede partecipazione, competenza e discontinuità. A quella comunità diciamo che continueremo a esserci, con serietà, passione e spirito di servizio.”

Alberto Civica